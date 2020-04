Morreu o saxofonista Lee Konitz, vítima da covid-19 

O saxofonista norte-americano Lee Konitz morreu aos 92 anos, vítima do novo coronavírus.

A notícia foi confirmada esta quarta-feira pelo filho do músico à rádio norte-americana NPR.

Com uma carreira com mais de 70 anos, o músico lançou dezenas de álbuns de estúdio e colaborou com grandes nomes do jazz, como Lennie Tristano, Chick Corea, Charles Mingus ou Miles Davis.

Lee Konitz e Miles Davis gravaram o clássico "Birth of the Cool", editado em 1957 e considerado por muitos como um dos mais importantes álbuns do mundo da música jazz.

