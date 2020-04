Estudante portuguesa de Erasmus retida em Istambul

A pandemia apanhou muitos portugueses fora do país e alguns não estão a conseguir regressar. É o caso de Sónia Pereira, uma aluna da Universidade do Porto que está há 35 dias confinada a um quarto, em Istambul, na Turquia, praticamente sem dinheiro e - segundo diz - sem contacto com as autoridades portuguesas.

