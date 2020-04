Itália continua em curva descendente de novos casos de Covid-19

Os mais velhos e os mais novos. São as principais preocupações do governo italiano quando o país reabrir as portas, no início de maio. Entre as medidas que estão a ser estudadas, incluem-se a extensão do isolamento social de quem tem mais de 70 anos e a proibição de ajuntamentos para os jovens com menos de 18 anos, que não poderão estar na rua, ou em casa, em grupos de mais de 2 pessoas.

As aulas só deverão recomeçar em setembro e, mesmo nessa altura, o ministério da educação de Itália, está a estudar formas de garantir que as turmas são mais pequenas para que os alunos fiquem a mais de 1 metro de distância uns dos outros.

A reabertura de todos os setores económicos, será faseada e com ritmos diferentes para as várias regiões. Muitas empresas, da produção automóvel, da industria do vestuário ou da extração mineira, por exemplo, poderão reabrir já no dia 27 de abril.

Mas, nas fábricas, terá de haver uma reorganização dos turnos e dos espaços de trabalho, para também aí, garantir o distanciamento social. Entretanto, continuam, a um ritmo cada vez maior, os testes em larga escala, e o apoio a diversas empresas ligadas à investigação científica e farmacêutica para que se desenvolva, o mais rapidamente possível, uma vacina.

ESPECIAL CORONAVÍRUS

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA