Sindicato denuncia centenas de despedimentos na hotelaria e restauração

O sindicato dos trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo e Restauração diz que foram despedidos centenas de trabalhadores nas últimas semanas e que muitos ainda não receberam o salário do mês de março. Acusa ainda o Governo e a Autoridade para as Condições do Trabalho de falta de atuação no setor.

