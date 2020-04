Numa época de crise que também afeta a comunicação social, o Governo vai comprar antecipadamente 15 milhões de euros em publicidade institucional.

A RTP e a Lusa ficam de fora devido à participação do Estado nas duas empresas.

Alguns órgãos de comunicação já começaram com a suspensão temporária de trabalho ou redução de horário e cortes no salário, o Governo garante que as empresas em lay-off são abrangidas por esta medida.

ESPECIAL CORONAVÍRUS