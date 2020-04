Novo ministro da Saúde brasileiro garante estar alinhado com Bolsonaro

Durante a conferência de imprensa de tomada de posse do novo ministro da Saúde do Brasil, Nelson Teich afirmou que não se pode confundir Economia com Saúde enquanto se combate a pandemia do novo coronavírus, e garantiu estar alinhado com o Presidente brasileiro.

Jair Bolsonaro demitiu na passada quinta-feira Luíz Mandetta, ex-ministro da saúde, depois de entrarem em desacordo relativamente às medidas de isolamento social.