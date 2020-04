Equipa de Oxford acredita ter vacina contra a Covid-19 no outono

No Reino Unido, a Universidade de Oxford já está a produzir em massa uma das componentes, ainda antes dos testes em humanos.

A cientista que lidera a equipa de investigação releva alguma confiança no trabalho de laboratório das últimas semanas.

Sarah Gilbert acredita que há 80% de probabilidade de a vacina ser eficaz e, se isso se comprovar durante as próximas semanas, arrisca dizer que no outono já estará disponível no mercado.