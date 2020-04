O Verão ainda não chegou e a hotelaria algarvia já contabiliza mais de 300 milhões de euros em quebra de receitas por causa da pandemia de Covid-19.

Às contas da AHETA - a associação de hotéis e empreendimentos turísticos da região - soma-se a situação de asfixia em várias atividades que dependem do turismo, como a restauração, as concessões de praia ou as empresas de aluguer de viaturas.

A AHETA acredita que os turistas estrangeiros não devem regressar ao Algarve antes da Páscoa do próximo ano.