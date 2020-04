Mais 21 mortes e 657 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 735 mortes e 20.863 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 714 para 735, mais 21 - uma subida de 2,9% - , enquanto o número de infetados aumentou de 20.206 para 20.863, mais 657, o que representa um aumento de 3,2%.

O número de casos recuperados mantém-se nos 610 pelo terceiro dia consecutivo.

Há 1.208 doentes internados, menos 35 em relação a ontem. 215 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos nove do que no domingo.

No Relatório de Situação divulgado esta segunda-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 198.353 casos suspeitos, dos quais 4.739 aguardam os resultados das análises e 172.751 testes que deram negativo.

A região Norte é a que regista o maior número de casos (12.543) e mortos (409). No Centro há 2.952 casos e 164 óbitos, enquanto que na região de Lisboa e Vale do Tejo registam-se 4.709 casos e 130 vítimas mortais. Seguem-se o Algarve (311 casos e 11 mortos), o Alentejo (161 casos), os Açores (107 casos e 6 mortos) e a Madeira, com 80 casos.

Os casos confirmados:

170 meninos e 189 meninas com menos de 10 anos;

581 jovens entre os 10 e os 19 anos;

933 homens e 1.367 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.237 homens e 1.694 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.417 homens e 2.181 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.391 homens e 2.191 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.171 homens e 1.332 mulheres entre os 60 e 69 anos;

905 homens e 972 mulheres entre os 70 e os 79;

1.041 homens e 2.091 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

3 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

15 homens e 5 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

43 homens e 22 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

89 homens e 66 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

218 homens e 269 mulheres com mais de 80 anos.

Os dados da DGS precisam que o concelho do Porto é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus (1.068), seguido de Lisboa (1.060 casos), Vila Nova de Gaia (1060), Matosinhos (876), Braga (856), Gondomar (837), Maia (744), Valongo (592), Ovar (511), Sintra (502) e Coimbra, com 360 casos.

Casos de infeção do hostel de Lisboa não apresentam sintomas

138 hóspedes do hostel em Lisboa que foi este domingo evacuado testaram positivo para a Covid-19. Os casos positivos não apresentam sintomas e há ainda seis casos inconclusivos. No total, foram testadas 175 pessoas, entre hóspedes e funcionários.

80 hóspedes infetados já foram transportados para a Pousada da Juventude de Lisboa, onde vão cumprir isolamento. Os restantes casos positivos também vão ser encaminhados para locais onde possam estar isolados.

TIAGO PETINGA

Espanha regista mais 399 mortos e supera os 200 mil infetados

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 399 mortes devido ao novo coronavírus, uma descida face ao dia anterior, havendo até agora um total de 20.852 vítimas mortais no país.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4.266 novos infetados - uma ligeira subida relativamente a domingo (2,2%) -, o que eleva o total de pessoas que contraíram a doença para 200.210.