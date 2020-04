Maior parte dos migrantes com Covid-19 aguarda resposta do estado português a pedido de asilo

De acordo com o Conselho Português para os Refugiados (CPR) há cerca de 800 migrantes espalhados por hostéis em Lisboa enquanto aguardam por resposta do Estado português ao pedido de proteção. Os centros de acolhimento do CPR estão lotados há vários anos.

ESPECIAL CORONAVÍRUS