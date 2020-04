Preço do barril de petróleo norte-americano caiu 20% 

O preço do barril de petróleo norte-americano na Ásia caiu esta segunda-feira para o nível mais baixo das últimas duas décadas.

A queda equivale a quase 20%, ou seja, menos de 15 dólares por barril (pouco mais de 13 euros).

Os mercados do petróleo têm sofrido uma quebra nas últimas semanas, para o nível mais baixo em cerca de 20 anos, devido à quebra da procura mundial, causada pela pandemia do coronavírus.

A descida do preço por barril do petróleo do mar do Norte recuou apenas 1,5%.

A degradação dos preços do petróleo a nível mundial sofreu também com a guerra de preços entre a Arabia Saudita e a Rússia, que não pertence à Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ambos os países já chegaram a acordo, mas o preço do ouro negro continua em queda.