Bancos preocupados com fim das moratórias em outubro

São os bancos o canal das linhas de crédito garantidas pelo Estado de apoio às empresas e famílias para fazer frente à crise da Covid-19.

Os administradores dos bancos BCP, BPI e Santander Totta foram ouvidos esta tarde no Parlamento e mostraram-se preocupados com o fim das moratórias do Estado em outubro.