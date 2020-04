Um estudo realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública mostra que o número de mortes por Covid-19 em Portugal pode estar subestimado.

Os autores do estudo dizem que, no último mês de março, houve 656 mortes que permanecem sem explicação, a maioria idosos

Quando comparado com as médias do mesmo mês dos últimos 10 anos, morreram em Portugal mais 1255 pessoas.