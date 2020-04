Papa lamenta que Homem polua e destrua o ambiente no Dia Mundial da Terra

O Papa Francisco lamentou hoje a forma como o ser humano polui e saqueia a Terra, "colocando em risco" a sua própria vida, durante a audiência geral dedicada ao 50.º Dia Mundial da Terra.

"Como a pandemia trágica (da covid-19) nos mostra, apenas juntos e ajudando os mais frágeis é que poderemos superar os desafios globais", disse Francisco na sala de biblioteca do Palácio Apostólico, onde as audiências são realizadas devido à pandemia do novo coronavírus.

Francisco explicou que este dia é "uma oportunidade para renovar o nosso compromisso de amar e cuidar do nosso lar comum e dos membros mais fracos de nossa família".

"Devido ao egoísmo, falhámos em nossa responsabilidade como guardiões e administradores da Terra. Falhámos em proteger a Terra, o nosso jardim, e proteger aos nossos irmãos. Pecámos contra a Terra, contra o nosso próximo e, finalmente, contra o Criador", lamentou o Papa.

"Poluímos e saqueámos, colocando em risco as nossas próprias vidas".

Francisco agradeceu a formação de vários movimentos internacionais e locais para o despertar consciências e lembrou a liderança dos jovens, referindo ainda que todos devem dar o seu contributo para manter saudável o meio ambiente.

O Papa Francisco pediu aos líderes mundiais que tirem lições da pandemia de covid-19 e trabalhem juntos para proteger o planeta e os mais vulneráveis da destruição e da exploração ambiental.

Francisco fez do ambientalismo uma das marcas do seu papado, dedicando toda uma encíclica à necessidade de proteger a Criação de Deus.

O Papa já denunciou como um sistema económico "estruturalmente perverso" permite aos ricos explorar os pobres e transformar a Terra numa "imensa pilha de sujeira".

O Papa marcou o período de confinamento rezando todos os dias para diferentes setores afetados pela pandemia, nomeadamente médicos, enfermeiros, idosos.