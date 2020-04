25 de Abril no Parlamento apenas com 16 convidados

Estarão apenas 16 convidados nas comemorações do 25 de abril no Parlamento.

A interpretação do hino nacional foi gravada previamente e não haverá a tradicional sessão de cumprimentos no Salão Nobre, nem a guarda de honra no exterior.

