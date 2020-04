Governo está a coordenar comemorações do 1.º de Maio com DGS, CGTP e UGT

O ministro da Administração Interna diz que as comemorações do 1.º de Maio estão a ser coordenadas entre o Governo, as autoridades de saúde e as centrais sindicais.

As reuniões com a CGTP visam definir os detalhes da celebração da data, que vai decorrer de forma presencial. A UGT prefere celebrar online.