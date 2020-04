Responsável da polícia romena suspenso após agressões a grupo de etnia cigana

Um responsável da polícia romena foi suspenso das suas funções após a divulgação de um vídeo a mostrar um grupo de cidadãos de etnia cigana a serem amarrados e agredidos por polícias que gritavam "fiquem em casa".

O jornal romeno Libertatea, que divulgou as imagens, relatou que o incidente ocorreu no pátio de uma casa na cidade de Bolintin, no sul do país.

O vídeo, com cerca de 50 segundos, mostra os homens caídos no chão, amarrados e ouvem-se os gritos de dor de um homem enquanto é espancado por uma pessoa vestida à civil.

Homens foram apanhados a fazer um churrasco

Os homens forçados a permanecer no chão foram surpreendidos pela polícia durante um churrasco, uma violação do confinamento em vigor na Roménia que, em estado de emergência, pode ser punido com uma multa.

De acordo com os media locais, o homem que batia numa das pessoas no chão é o responsável da polícia de Bolintin, que foi suspenso do cargo e contra o qual foi aberta uma investigação criminal.

As organizações não-governamentais (ONG) União Cívica da Juventud Roma e Romani CRISS) que defendem os direitos dos cidadãos ciganos, apelaram numa carta aberta ao Presidente do país, Klaus Iohannis, pela demissão do ministro do Interior, Marcel Vela, e oseu chefe de gabinete, Traian Berbeceanu, a quem acusam de "instigar a polícia romena a cometer atos de violência contra seus próprios cidadãos".

As duas organizações garantem que a polícia cometeu vários abusos desde a introdução do estado de emergência, em 16 de março.

A Roménia tem registados mais de 10 mil casos do novo coronavírus e quase 550 mortes relacionadas ao vírus, que provoca a doença covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 190 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 708 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

