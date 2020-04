Bolsonaro rebate acusações de Sérgio Moro

Por entre os números crescentes de casos e mortes pelo novo coronavírus, no Brasil as atenções estão também voltadas para a crise política provocada pela demissão do ministro da Justiça.

Sérgio Moro abandonou o governo, com sérias acusações ao presidente Bolsonaro.

A Procuradoria-Geral da República brasileira abriu um inquérito para apurar as acusações feitas pelo ministro da Justiça demissionário a Jair Bolsonaro.

Sérgio Moro acusou o Presidente brasileiro de querer um acesso privilegiado a investigações judiciais e revelou alegadas provas de que Bolsonaro tinha intenções de manipular a Polícia Federal.