Chamadas para os centros antiveneno nos EUA têm aumentado

O Presidente queixou-se nas redes sociais de que o que diz é deturpado. No entanto, terão sido os conselheiros a pedir-lhe para se afastar, depois das polémicas declarações sobre produtos de limpeza.

É difícil de acreditar mas está de facto a acontecer, o que muitos temiam depois das declarações de quinta-feira do Presidente norte-americano.

Têm aumentado as chamadas para os centros antiveneno sobre pessoas que fizerem gargarejos, inalações e limpeza nasal com desinfetantes e detergentes.

No sábado, o departamento de saúde e higiene do governo de Nova Iorque recebeu 30 chamadas para a linha antiveneno. Dez intoxicações com lixívia, nove com solução desinfetantes e 11 com outros produtos de limpeza.

Na sequência do alvoroço em torno da desinfeção interna com produtos tóxicos, Trump queixou-se que os briefings diários não valem o tempo que lhes dedica e justificou assim a ausência, já reclamada por tantos das conferências de imprensa sobre a evolução da pandemia.

Alguns jornais revelam que o presidente só recuou depois de ver sondagens que mostravam que as declarações diárias estavam a prejudicar a possibilidade de reeleição em novembro.

A imprensa norte-americana cita fontes na administração Trump de que está a ser ponderada a substituição de secretário da Saúde, Alex Azar.

Alguns elementos da equipa temem, no entanto, que mais uma saída revele a desorientação que se vive na Casa Branca.