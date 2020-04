Bruxelas nega ter cedido a pressões de Pequim

De acordo com vários jornais, incluindo o New York Times, o documento final é menos crítico em relação às autoridades chinesas do que uma versão de trabalho a que os jornalistas da publicação tiveram acesso.

Vários eurodeputados, incluindo do PSD já pediram esclarecimentos ao alto representante para a política externa, o espanhol Josep Borrell.

Peter Stano, porta-voz da Comissão Europeia, diz que a versão final do documento quando é publicada é determinada por fatores internos e não por intervenientes externos.

ESPECIAL CORONAVÍRUS