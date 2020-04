Comércio local reabre na próxima segunda-feira com lotação limitada 

O pequeno comércio reabre na próxima segunda-feira com lotação limitada, ou seja, quatro clientes por cada 100 metros quadrados.

Para reabrir, o setor propõe que os funcionários usem máscaras cirúrgicas, óculos de proteção ou viseiras de utilização única. Além das regras de higiene reforçadas, será obrigatório fazer marcação prévia.

Ao que a SIC apurou, a 18 de maio reabrem as lojas que tenham até 400 metros quadrados e que tenham porta para a rua. Ou seja, estão excluídas as lojas dos centros comerciais que, em conjunto com os estabelecimentos de maiores áreas, serão as últimas a reabrir, a 1 de junho.

As medidas ainda podem mudar, pois só serão fechadas e comunicadas pelo Governo na próxima quinta-feira.