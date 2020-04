Novas regras para os restaurantes     

As novas regras do pós-estado de emergência na restauração vão ser validadas pelo Governo esta semana.

Apesar de o documento ainda não ser público, sabe-se que os clientes terão de ter mesa reservada e serão obrigados a desinfetar as mãos à entrada do restaurante, bem como medir a temperatura corporal. Dentro do estabelecimento, os clientes serão sentados com uma distância de segurança e o menu será escolhido através de um tablet ou de uma aplicação de telemóvel.

Já os trabalhadores dos restaurantes terão de realizar testes à covid-19 e de desinfetar mesas e cadeiras assim que os clientes saírem.

Apesar das medidas, muitos empresários dizem ter dúvidas quanto à sustentabilidade destas e receiam não ter clientes suficientes para abrir os restaurantes.