Doente recuperado de Covid-19 volta a testar positivo em Macau

Macau registou um primeiro caso de um doente da covid-19 que voltou a testar positivo depois de ter sido dado como recuperado, foi hoje anunciado.



Este doente, o 15.º caso da doença no território, recebeu alta hospitalar em 12 de abril e estava a cumprir 14 dias de convalescença em isolamento no centro clínico de saúde pública em Coloane, indicou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, na conferência de imprensa diária.

Antes de sair do isolamento, foi sujeito ao teste de ácido nucleico no sábado e no domingo, com resultados positivos para o novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Este paciente é um filipino de 31 anos, que esteve em Manila entre 28 de janeiro e 16 de março, tendo sido diagnosticado com a covid-19 em 18 de março.

Também hoje, 19.º dia sem casos da covid-19, mais um doente teve alta hospitalar e foi transferido para o centro clínico de Coloane para uma convalescença de 14 dias em isolamento, adiantou o Centro.

Este doente, o 13.º caso da covid-19 no território, é uma residente de Macau, de 20 anos, estudante no Reino Unido.

Macau registou 45 infetados desde o início do surto do novo coronavírus, em 22 de janeiro.

Após uma primeira vaga de dez casos em fevereiro, o território esteve 40 dias sem identificar qualquer infeção.

Contudo, a partir de 15 de março foram identificadas mais 35 pessoas infetadas, todos casos importados.



A pandemia de covid-19 já matou 206.567 mil pessoas e infetou 2.961.540 em 193 países desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00, a partir de dados oficiais.

Pelo menos 809.400 foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortos e casos, com 54.877 e 965.933, respetivamente.

Pelo menos 107.045 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde nos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 26.644 mortos para 197.675 casos, Espanha com 23.521 óbitos (209.465 casos), França com 22.856 mortos (162.100 casos) e Reino Unido com 20.732 óbitos (152.840 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou em dezembro, contabilizou 82.830 casos (três novos entre domingo e hoje), incluindo 4.633 mortos (uma nova) e 77.474 curados.

Até às 11:00 de hoje, foram registados na Europa 124.759 mortos para 1.379.443 casos, nos Estados Unidos e Canadá 57.513 mortos (1.012.573 casos), na América Latina e Caraíbas 8.292 mortos (169.174 casos), na Ásia 8.077 mortos (204.217 casos), no Médio Oriente 6.392 mortos (156.097 casos), em África 1.425 mortos (32.015 casos) e na Oceânia 109 mortos (8.023 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 928 mortes e 24.027 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 903 para 928, mais 25, enquanto o número de infetados aumentou de 23.864 para 24.027, mais 163, o que representa um aumento de 0,68%.

O número de casos recuperados subiu de 1.329 para 1.357.