Rock in Rio 2021 garante artistas previstos para a edição deste ano

Foo Fighters, The National e Liam Gallagher estão confirmados para a edição do próximo ano do Rock in Rio (RIR), depois do adiamento do festival que regressava em junho a Lisboa.

Os concertos vão realizar-se ser a 19 de junho de 2021. Os três nomes iriam subir ao Palco Mundo do RIR no próximo dia 21 de junho. As atuações avançam um ano e ficam marcadas para o mesmo local, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Os bilhetes adquiridos para dia 21 de junho de 2020 serão válidos no dia 19 de junho, em 2021. A validação é automatica e não será necessário fazer nenhuma troca.

O Rock in Rio garante a troca de bilhetes no caso de algum dos artistas confirmados para este ano não vir a ser confirmado para 2021. Quem comprou para uma das datas de 2020 - e não se confirmando a vinda dos artistas que iriam atuar em junho no Palco Mundo - pode trocar o bilhete por outro dia do festival. O reembolso também está previsto nestes casos.

O Rock in Rio Lisboa regressa à Bela Vista nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021.