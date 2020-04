Covid-19: O agradecimento dos bailarinos da Ópera de Paris a quem está na linha da frente

Nestes tempos de confinamento e solidão, tudo seria muito mais difícil sem a leitura, a música, o cinema, aquela série na televisão, o documentário, o comediante, a voz daquela cantora, os atores naquela cena que nos arrepia, e também as pinturas, esculturas, fotografias aguardam o nosso regresso.

Não devia ser preciso estar sempre lembrar a importância da cultura para que a vida não se resuma a uma mecânica de trabalhar, comer, dormir, e depois repetir tudo. A arte é a identidade dos povos e tantas vezes o espelho onde percebemos a realidade.

Na véspera do Dia Mundial da Dança, eis os bailarinos da Ópera de Paris fechados cada um na sua casa, mais juntos do que nunca, num agradecimento a quem está na linha da frente do combate à Covid-19.