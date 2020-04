Covid-19: as recomendações da Sociedade Portuguesa de Pneumologia

Perante a concentração de meios de combate à pandemia do novo coronavírus em Portugal, doentes com diferentes patologias podem ver o acesso aos cuidados de saúde condicionados, com consultas de diagnóstico canceladas.

No entanto, António Morais, presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, afirma que os pacientes não devem deixar de se deslocar aos hospitais, uma vez que os profissionais de saúde estão preparados para os receber, aconselhando ainda as unidades de saúde a apresentarem planos para que sejam criadas novas formas de consultas.

