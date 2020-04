Em Loulé, 1.235 pessoas com profissões de risco, que estiveram a trabalhar durante o estado de emergência, estão desde segunda-feira a fazer testes serológicos.

O objetivo é perceber se estiveram em contacto com o vírus e se desenvolveram ou não anticorpos contra a Covid-19. Trata-se de um estudo piloto a cargo do Centro Académico do Algarve e a Fundação Champalimoud.

