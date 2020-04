Taxa de contágio na Alemanha volta a subir para 1,0

O Instituto Robert Koch (RKI) revelou que a taxa de contágio na Alemanha voltou a subir para 1,0, registando-se um total de 156.337 casos diagnosticados no país, um aumento de 1.144 em relação ao dia anterior.

De acordo com a entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças, uma pessoa infetada pode contagiar outra pessoa.

Este valor já se situou abaixo do 1,0 e é um dos mais importantes para controlar o abrandamento ou não das medidas de contenção no país.

O RKI calcula uma subida do número de vítimas mortais de 163 para um total de 5.913. O valor de novos casos curados é hoje mais do dobro das novas infeções, isto é, uma subida de 2.900 para um total de 117.400.

O governo de Angela Merkel acredita ser difícil que os alemães possam passar as férias de verão no estrangeiro este ano, mas defende o turismo interno.

"As grandes viagens ao exterior não devem ser possíveis. Tudo aponta para um programa de férias dentro de fronteiras, isso sim, acredito que seja exequível este verão", sublinhou o responsável de turismo do ministério da Indústria, Thomas Barreias, depois de uma videoconferência com os seus colegas da União Europeia.