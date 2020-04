O Presidente Trump voltou às conferências diárias sobre a Covid-19 para dizer que o país tem fome de voltar à normalidade e prometer testes mensais a mais de 2% da população.

Garantiu que a normalidade vai regressar "muito mais depressa do que se pensa" no dia em que o país se tornou no primeiro do mundo a ultrapassar 1 milhão de infetados.