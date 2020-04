Cidade Proibida de Pequim reabre aos visitantes

A Cidade Proibida de Pequim será reaberta hoje, após três meses de encerramento por causa da pandemia de covid-19, num sinal de regresso à normalidade na China, anunciaram as autoridades.

O palácio imperial, perto da Praça da Paz Celestial, tinha fechado as portas em 25 de janeiro, quando as autoridades decretaram o encerramento de todas as atrações turísticas e o confinamento de toda a província chinesa.

Contudo, o regresso será condicionado e as autoridades apenas permitirão 5.000 pessoas por dia, na Cidade Proibida, um número muito mais baixo dos 80.000 que podiam aceder ao espaço antes da pandemia.

Os visitantes devem usar máscaras e mostrar o código de saúde que instalado nos telemóveis, provará que não são portadores do vírus, tendo de permanecer a pelo menos um metro uns dos outros.

Os controlos de temperatura serão realizados na entrada e quem tiver febre ou tosse será impedido de entrar. Pequim anunciou recentemente que os museus da cidade serão reabertos gradualmente a partir do primeiro dia de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.