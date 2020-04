Decisão sobre futuro do campeonato pode ser conhecida esta quinta-feira

António Costa esteve reunido, na terça-feira em São Bento, com a Federação Portuguesa de Futebol e os presidentes do FC Porto, Benfica e Sporting. Em cima da mesa estiveram as condições para o regresso do futebol.

Do encontro não saiu nenhuma decisão em concreto, mas esta quinta-feira poderá ser conhecido o futuro do campeonato e outras competições de futebol em Portugal.

Numa publicação no Instagram, António Costa afirmou querer voltar a assistir e vibrar num jogo ao vivo, mas avisou que não será tomada nenhuma decisão que coloque em risco a saúde de todos.