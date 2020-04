O primeiro-ministro garante que os festivais de verão só podem regressar quando houver vacina ou tratamento para a covid-19.

O Governo e os representantes dos principais espetáculos estiveram reunidos na terça-feira, em São Bento, sobre o futuro do setor.

A próxima edição do Rock in Rio em Lisboa, por exemplo, vai realizar-se em 2021 e deverá regressar também no ano seguinte.

A decisão final do Governo sobre a matéria deverá ser anunciada na quinta-feira, após o Conselho de Ministros.