Clubes querem jogar as 10 jornadas do campeonato que faltam

Em princípio, o campeonato português volta no início do mês de junho, mas só se as condições de segurança e os técnicos de saúde assim o permitirem. A decisão pode sofrer alterações, tudo depende da evolução da pandemia em Portugal quando se começarem a levantar as restrições.