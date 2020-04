Mourinho diz que regresso da Liga inglesa seria "bom para todos"

O treinador português José Mourinho, que orienta a equipa inglesa do Tottenham, afirmou que sente falta do futebol e que a possibilidade de disputar o que falta da temporada seria "bom para todos".



"Sinto falta do futebol, embora prefira dizer que sinto falta do nosso mundo, como todos. O futebol faz parte do meu mundo, mas todos temos de ser pacientes. É uma luta na qual todos temos de participar", disse o técnico português à Sky Sports.



"Se jogarmos os nove jogos restantes, será bom para todos. Será bom para o futebol e para a Premier League", acrescentou.



O treinador português defendeu que os jogos se devem jogar à porta fechada, lembrando que mesmo assim "milhões vão estar a assistir pela televisão".



O Tottenham ocupava a oitava posição da Liga inglesa, liderada pelo Liverpool, quando esta foi suspensa devido à pandemia da Covid-19.



A Premier League está a preparar o regresso da competição no início de junho, com o objetivo de terminar os 92 jogos restantes antes de 31 de julho, deixando o mês de agosto livre para competições europeias.



Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.



Os campeonatos de futebol de França e Holanda foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.