Espetadores da SIC ajudaram aluno do Porto com equipamentos para aulas

Lembra-se do Alexandre? Conhecemo-lo há cerca de duas semanas no Primeiro Jornal da SIC, a propósito do início das aulas em casa.

O Alexandre tinha vontade, uma avó extraordinária mas não tinha material informático para acompanhar as aulas. No final desse jornal, recebemos a informação de que alguém tinha decidido oferecer esse equipamento.

Hoje, vamos ver como esse gesto e outros mudaram a vida desta criança.