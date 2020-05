Governo aprova transferências do Fundo de Fomento Cultural

A Casa da Música, o Centro Cultural de Belém e de Serralves são as três grandes beneficiárias das transferências do Fundo de Fomento Cultural aprovadas na quinta-feira pelo Governo em Conselho de Ministros.

São 34 milhões de euros para as fundações tuteladas pelo Ministério da Cultura e que incluem ainda a Fundação do Vale do Côa, a Fundação Arpad Szénes - Vieira da Silva, a Fundação Museu do Douro e a Coleção Berardo, que vai receber este ano mais de dois milhões de euros.

A Casa da Música vai receber mais de nove milhões de euros, mais 600 mil euros do que em 2019, o CCB mais de 1.700 milhões, mais de 300 mil euros do que em 2019, e Serralves 4,6 milhões, mais 132 mil euros do que em 2019.