Empresas podem medir temperatura dos funcionários

Vai entrar este domingo em vigo o decreto-lei que autoriza empresas a medir a temperatura corporal dos funcionários como forma de evitar a propação do coronavírus.

A possibilidade chegou a motivar um parecer negativo da Comissão Nacional de Protecção de Dados que defendia que uma empresa nao podia registar dados de saúde dos trabalhadores.

Com o decreto-lei a medida ganha enquadramento legal e dá poder às empresas para medir a temperatura dos trabalhadores para acesso e permanência no local de trabalho mas proibe o registo da temperatura corporal, excepto com autorização prévia do funcionário.

Caso os trabalhadores apresentem valores superiores aos considerados normais podem ser impedidos de entrar no local de trabalho.

