A Organização Mundial da Saúde garante que o vírus tem "origem natural" e elogia a forma como a China tem gerido o combate à Pandemia numa altura em que o país não tem registo de vítimas mortais e confirma apenas um caso de infecção, nas últimas 24 horas.

Contraste com outros países do mundo, como o Brasil que, no mesmo espaço de tempo, ultrapassou a barreira das 6.300 vítimas mortais.