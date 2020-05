Bruno Lage promete Benfica a lutar pelos mesmos objetivos para a época

O treinador de futebol do Benfica, Bruno Lage, assinalou hoje o regresso da equipa aos treinos, com todos "determinados" para "a ponta final", sem esquecer os objetivos que se mantêm para a parte final da época.

"Essa fase terminou e vamos agora passar à seguinte, num contexto que continua a ser inédito para treinadores e futebolistas. Não será por isso que deixaremos de andar a mil, nem será isso que nos fará esquecer - por um minuto que seja - os objetivos que mantemos para a parte final da época", disse Bruno Lage, na newsletter diária do clube.

O treinador encarnado sublinhou que hoje é o dia pelo qual todos esperavam, embora todos saibam que "a situação ainda está muito longe de ser a ideal", devido à pandemia do novo coronavírus, que parou a I Liga após a primeira semana de março.

"Hoje de manhã, quando voltámos a casa, sabemos que ficou a faltar menos um dia para o próximo jogo", adiantou o técnico, prometendo, pese embora as circunstâncias, a determinação para o que resta jogar.

A I Liga portuguesa foi suspensa depois do fim de semana de 7 e 8 de março, à semelhança da maioria dos campeonatos na Europa, após a 24.ª jornada, a dez do final, com o FC Porto na liderança, com mais um ponto do que o Benfica, segundo.

"Os planos de trabalho estão prontos e chegou a hora de começar a executá-los. Estamos determinados em fazer uma ponta final ao nível da nossa competência, correspondendo da melhor forma ao que um clube com esta dimensão merece", defendeu Bruno Lage.

As águias chegaram a liderar o campeonato com mais sete pontos de vantagem, mas nos últimos cinco jogos apenas venceram um (mais duas derrotas e dois empates), e 'entregaram' a liderança ao FC Porto.

slbenfica.pt

No domingo, o plantel do Benfica realizou testes físicos no centro de estágio, após quase dois meses de paragem devido à pandemia de covid-19, com vista ao regresso de hoje aos treinos no centro de estágios do Seixal.

Portugal juntou-se a Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália entre os países que ensaiam o regresso dos campeonatos nacionais de futebol, ao contrário do ocorrido em França e nos Países Baixos, que cancelaram as competições.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 245 mil mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.043 pessoas das 25.282 confirmadas como infetadas, e há 1.689 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

