Liga turca regressa em junho

A Liga turca, que está suspensa há quase dois meses, devido à pandemia da covid-19, vai ser retomada a partir de 12 de junho, anunciou esta quarta-feira o presidente da Federação Turca de Futebol (TFF).

"Decidimos reiniciar a Superliga e as restantes ligas profissionais na semana de 12, 13 e 14 de junho, embora cada competição vá ter um cenário diferente", afirmou Nihat Ozdemir, em conferência de imprensa, em Istambul.

O futebol turco parou em 19 de março, um pouco mais tarde do que as restantes ligas europeias, por decisão do governo local, devido ao surto do novo coronavírus.

"O Comité Científico da TFF e o Ministério da Saúde estão a decidir em conjunto como e em que condições vão ser disputadas as competições. A TFF vai também reunir-se com todos os clubes para introduzir todas as alterações que terão que ser feitas", explicou Ozdemir.

O dirigente máximo do futebol turco acrescentou que a Liga turca deverá terminar no final de julho e garantiu que, em agosto, o Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, terá todas as condições para receber a final da Liga do Campeões, como está programado.

No primeiro escalão turco atuam 13 jogadores portugueses, incluindo o campeão europeu Ricardo Quaresma (Kasimpasa).

A prova foi interrompida após a 26.ª jornada, numa altura em que Trabzonspor, de João Pereira, e Basaksehir estavam empatados na frente, com mais três pontos do que o campeão Galatasaray.

Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.

Os campeonatos de futebol de França e Países Baixos foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.