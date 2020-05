38 pessoas ligadas ao Flamengo infetadas com Covid-19

O Flamengo, equipa do campeonato brasileiro treinada por Jorge Jesus, anunciou através de um comunicado, a existência de 38 pessoas infetadas com o novo coronavírus, que estão ligadas ao clube.

"Entre os dias 30 de abril e 3 de maio, foram realizados 293 testes alcançando, além de 100% de todos estes colaboradores, muitos familiares próximos dos jogadores", indicou o clube, que recebeu o resultado dos testes esta quinta-feira.

Dos casos detetados, nenhum apresenta sintomas da doença, sendo que "11 pessoas já tinham tido contacto com o vírus previamente", e apresentam anticorpos.

Três jogadores da equipa principal estão infetados



O clube detalhou que entre os 38 casos de infeção estão "seis funcionários do grupo de apoio do Flamengo, dois funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços regulares para o clube, 25 familiares ou pessoas que trabalham em residências de funcionários e jogadores, e três atletas do elenco principal, outros dois jogadores apresentaram anticorpos".

As 38 pessoas vão cumprir a quarentena obrigatória, tal como os atletas que contactaram com os infetados, e serão realizados novos testes, garantiu o clube.

O Flamengo já tinha divulgado a morte de Jorge Luiz Domingos, membro do departamento médico, vítima de Covi-19

Até ao momento, o Brasil resgista 8.536 vítimas mortais e 125.218 casos de infeção confirmados.

