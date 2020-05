Doentes com Covid-19 morrem no Amazonas por falta de ventiladores

Muitos dos doentes com Covid-19 que morrem no estado brasileiro do Amazonas poderiam sobreviver se tivessem acesso a um ventilador.

O estado tem apenas sete camas em unidades de cuidados intensivos para cada 100 mil habitantes. Esta taxa é um quarto da registada no Distrito Federal, por exemplo.