Trabalhadores independentes sem descontos em 2019 apoiados pelo Estado

O Estado vai apoiar com 219€, no máximo, os trabalhadores a recibos verdes que não fizeram descontos no último ano, por estarem isentos das contribuições. O mesmo valor, mas fixo, vai ser atribuído aos chamados trabalhadores informais, ou seja, aos que estão excluídos do sistema da segurança social.

