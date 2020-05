Festa do Avante! pode vir a realizar-se

O líder do Governo admitiu que a Festa do Avante! pode vir a realizar-se desde que sejam cumpridas as orientações da Direção-Geral da Saúde.

António Costa justifica dizendo que a atividade política dos partidos não está proibida.

O PCP ainda não tomou uma decisão acerca do festival, depois de ter sido anunciado que não há festivais de verão até pelo menos 30 de setembro.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS