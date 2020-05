Primeiro-ministro acredita que Portugal recupera até 2022

O primeiro-ministro acredita que, em 2022, o país estará melhor ou na mesma situação financeira em que estava no ano passado.

Em entrevista na noite de sexta-feira ao Porto Canal, António Costa mostrou-se confiante na recuperação do país. embora tenha dito que os próximos dois anos vão ser vividos com uma crise económica profunda.

Afirmou que a crise provocada pela Covid-19 vai ser paga com o esforço de todos, sem necessidade de recorrer a austeridade.

Sobre a União Europeia, o primeiro-ministro voltou a criticar os Estados-membros que diz estarem a bloquear o processo de decisão sobre os apoios financeiros para combater a crise porque acreditam que o trabalho de cada Estado é suficiente para combater a crise.

Festa do Avante! pode vir a realizar-se

O líder do Governo admitiu que a Festa do Avante! pode vir a realizar-se desde que sejam cumpridas as orientações da Direção-Geral da Saúde.

António Costa justifica dizendo que a atividade política dos partidos não está proibida.

O PCP ainda não tomou uma decisão acerca do festival, depois de ter sido anunciado que não há festivais de verão até pelo menos 30 de setembro.

