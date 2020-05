Ministra da Saúde afirma que realização da Festa do Avante! será "oportunamente" discutida

Na conferência diária onde é feito o balanço do impacto da Covid-19 em Portugal, Marta Temido afirmou que a realização da Festa do Avante será "oportunamente" discutida. Apesar da proibição, que está a ser equacionada pelo Governo, da realização de festivais até ao dia 30 de setembro, a ministra da saúde refere que a festa do partido comunista tem também uma dimensão política.

