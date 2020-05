Novas regras para missas            

As orientações da Conferência Episcopal servem para todas as dioceses do país e pedem para manter as portas sempre abertas durante as celebrações nas igrejas que devem ter uma lotação limitada de forma a cumprir o distanciamento social e afixar cartazes com as normas de segurança e higiene.

Antes da entrada na igreja a desinfeção das mãos terá de ser feita e o uso de máscara é obrigatório.

A Conferência Episcopal pede ainda aos fiéis em situação de risco ou que se sintam doentes que fiquem em casa.

A Madeira já realizou a primeira missa este sábado de acordo com as regras determinadas pela Autoridade Regional de Saúde.

Também este sábado, a GNR começou a Operação Fátima em Casa. De norte a sul do continente, os militares vão impedir o acesso de peregrinos ao santuário de Fátima.