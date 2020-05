Reino Unido regista mais 346 mortes nas últimas 24 horas

O Reino Unido registou 346 óbitos associados ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 31.587 o número total de vítimas mortais, mantendo o país como o mais afetado na Europa pela pandemia, informou hoje o governo britânico.

Na conferência de imprensa diária do executivo, o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, instou a população a respeitar as medidas de confinamento decretadas, lembrando que o primeiro-ministro, Boris Johnson, irá explicar no domingo ao país o plano de desconfinamento.

A imprensa britânica avançou hoje que, entre as várias medidas em avaliação, o governo conservador britânico poderá impor uma quarentena de 14 dias a todos os viajantes que cheguem ao Reino Unido procedentes de qualquer país, exceto da Irlanda. O executivo já admitiu que não irão existir a curto prazo mudanças "radicais" no que diz respeito à circulação das pessoas.

Segundo a imprensa britânica, a reabertura de centros de jardinagem e uma maior flexibilidade nas atividades de exercício diário das pessoas poderão ser outras das medidas possíveis do plano de desconfinamento.

O ministro dos Transportes britânico avançou hoje igualmente, e perante a progressiva reabertura da economia e o expectável regresso ao trabalho, que o governo vai lançar um "plano nacional de ciclovias" avaliado em 2.000 milhões de libras (cerca de 2.300 milhões de euros) que pretende melhorar, até 2025, toda a rede nacional de ciclovias e promover as deslocações por bicicleta ou a pé, de forma a reduzir o uso dos transportes públicos.

Sobre a possível reabertura das escolas, os sindicatos do setor da educação alertaram hoje para a necessidade de ouvir as opiniões dos cientistas sobre o assunto e de certificar que todos requisitos de limpeza e de segurança dos alunos, professores e funcionários estão garantidos.