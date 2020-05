Jogador do Benfica infetado com Covid-19

O Sport Lisboa e Benfica anunciou este domingo que o jogador David Tavares está infetado com Covid-19.

De acordo com o comunicado, o jogador está assintomático e a cumprir isolamento.

“Informa-se ainda que, de acordo com indicações do Departamento Médico, em estreita colaboração com a Direção Médica da Unilabs Portugal, todos os Jogadores, Equipa Técnica, Staff e prestadores de serviços que tenham contacto direto com o Futebol Profissional serão sujeitos a novos testes já nos próximos dias.”, conclui o clube da Luz.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou hoje que os jogadores da I Liga vão efetuar dois testes da Covid-19 num período de 48 horas antes de cada jogo e têm que se manter em recolhimento domiciliário.