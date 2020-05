Jogadores do FC Porto contra código de conduta da DGS

Danilo, Tiquinho Soares e Zé Luís, jogadores do FC Porto, mostraram-se contra parte dos termos e condições impostas pela Direção-Geral da Saúde para o regresso do campeonato nacional.

De acordo com o parecer emitido pela autoridade de saúde, "os atletas assumem, em todas as fases das competições e treinos, o risco existente de infeção por Covid-19, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a Saúde Pública"

Os futebolistas partilharam o seu desagrado através das redes sociais.





